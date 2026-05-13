Костылев заявил о плюсах ЕГЭ для абитуриентов

Директор симферопольской школы № 38 Евгений Костылев заявил, что единый государственный экзамен расширил возможности абитуриентов и сделал поступление в вузы более прозрачным, сообщает «Крым 24» .

Советник председателя Общественной палаты Крыма по образованию, директор школы № 38 имени Героя России В. А. Дорохина Евгений Костылев в эфире телеканала подчеркнул, что система ЕГЭ позволяет выпускникам одновременно подавать документы в несколько вузов и на разные специальности.

По его словам, это значительно увеличивает шансы на зачисление и дает больше свободы выбора.

«Государственная итоговая аттестация в виде единого государственного экзамена позволяет ребенку поступить в вуз, подав документы сразу в пять учебных заведений на пять различных специальностей. Получается, что у ребенка есть 25 возможностей поступить на ту специальность, которую бы он выбрал», — отметил Костылев.

Он также подчеркнул, что процедура сдачи экзамена и последующего поступления отличается высокой степенью прозрачности и честности.

Костылев напомнил, что в период украинской системы поступления фиксировались многочисленные нарушения и коррупционные схемы, из-за которых места в престижных университетах могли покупаться и продаваться.

