«Взрыв на весь район»: местных жителей разбудило сдетонировавшее авто в Москве

сегодня в 09:50

Жительница рассказала, что взрыв авто на юге Москвы был слышен на весь район

Взрыв автомобиля на Ясеневой улице в Москве был слышен на весь район. Местная жительница рассказала, что детонация была настолько громкой, что разбудила ее, сообщает РЕН ТВ .

«Я проснулась от громкого взрыва. Муж говорит: может, дрон какой-то или квартира сгорела?» — отметила женщина.

Рядом с местом взрыва у нее живет сестра. Женщина сразу пошла к ней, поскольку не знала причину взрыва.

Позднее выяснилось, что сдетонировал автомобиль.

«Взрыв был на весь район», — добавила женщина.

Примерно в 07:00 22 декабря во дворе ЖК на Ясеневой улице в Южном административном округе в Москве взорвалась машина. Был сильно ранен мужчина.

Взорвалась машина Kia Sorento. В ней находился 56-летний Фанил С.

Одна из возможных причин детонации — самодельное взрывное устройство. СВУ могли разместить под днищем машины.

