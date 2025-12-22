«Взрыв на весь район»: местных жителей разбудило сдетонировавшее авто в Москве
Фото - © Telegram-канал SHOT
Взрыв автомобиля на Ясеневой улице в Москве был слышен на весь район. Местная жительница рассказала, что детонация была настолько громкой, что разбудила ее, сообщает РЕН ТВ.
«Я проснулась от громкого взрыва. Муж говорит: может, дрон какой-то или квартира сгорела?» — отметила женщина.
Рядом с местом взрыва у нее живет сестра. Женщина сразу пошла к ней, поскольку не знала причину взрыва.
Позднее выяснилось, что сдетонировал автомобиль.
«Взрыв был на весь район», — добавила женщина.
Примерно в 07:00 22 декабря во дворе ЖК на Ясеневой улице в Южном административном округе в Москве взорвалась машина. Был сильно ранен мужчина.
Взорвалась машина Kia Sorento. В ней находился 56-летний Фанил С.
Одна из возможных причин детонации — самодельное взрывное устройство. СВУ могли разместить под днищем машины.
