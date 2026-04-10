Психиатр Холодов объяснил, почему жертве трудно уйти от абьюзера

По словам специалиста, человек, который причиняет боль, часто же становится источником поддержки. В моменты примирения мозг выделяет дофамин и окситоцин, формируя травматическую связь. Возникает зависимость от «химических качелей», а мысль о расставании может вызывать реальную физическую боль.

Психика выбирает предсказуемость. Знакомый сценарий насилия воспринимается как менее страшный, чем неизвестность. В тяжелых ситуациях включается диссоциация — ощущение, что происходящее случается «не со мной». Это помогает выжить, но мешает уйти.

Даже после разрыва возможны посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия и суицидальные мысли. Долгое насилие разрушает идентичность и влияет на последующие отношения: близость может восприниматься как угроза либо повторяется сценарий с новым агрессором. Дети в таких семьях усваивают модель насилия.

Среди тревожных сигналов Холодов назвал игнорирование границ, стремительное сближение, изоляцию от близких, агрессию к «слабым», постоянные обвинения окружающих и образ «вечной жертвы».

«Агрессор не изменится без профессиональной помощи. Его обещания, крики, слезы, извинения — часть цикла, который замкнется снова, как только вы вернетесь», — сообщил Холодов.

Он подчеркнул, что восстановление возможно при поддержке и психотерапии, но для этого необходимо сделать первый шаг и выйти из опасных отношений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.