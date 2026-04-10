Спрос на майские туры снизился из-за особенностей выходных в мае и ОАЭ

Продажи туров на майские праздники 2026 года сократились из-за уменьшения выходных и ограничений на поездки в страны Персидского залива, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что внутренний туризм в первом квартале снизился в среднем на 3%. По его словам, на спрос повлияли переход семей к сберегательной модели и сокращение майских выходных с восьми до шести дней.

«Каждый лишний день отдыха добавляет 10–15% туристов, и наоборот — сокращение числа дней снижает турпоток», — рассказал Ромашкин.

При этом Крым прибавил 15%, Анапа — до 50%, а Сочи потерял 8%. Анапа остается самым доступным курортом: размещение по системе «все включено» стоит около 4 тыс. рублей в сутки. Семье из трех человек отдых на 3–4 дня обойдется примерно в 50 тыс. рублей без учета дороги.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил о снижении продаж зарубежных туров.

«В целом можно говорить о торможении продаж в марте на 30% относительно февраля», — пояснил Мурадян.

По его словам, на рынок повлияли ограничения на поездки в ОАЭ и другие страны Персидского залива. Лидерами спроса остаются Египет и Турция.

Политолог отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке традиционно отражается на туристических потоках и заставляет рынок быстро перераспределять спрос между альтернативными направлениями. По оценке экспертов, летом цены вырастут в среднем на 2–3%, однако возможны точечные скидки при слабой загрузке отелей.

