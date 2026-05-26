Ветераны СВО посоревновались в жиме и армрестлингу в Подмосковье

Около 200 спортсменов, включая параспортсменов и ветеранов Специальной военной операции, приняли участие в Майской спартакиаде в Храме Рождества Христова в Черкизове. Соревнования прошли по трем дисциплинам: бокс, жим лежа и армрестлинг, сообщили организаторы.

Организаторами мероприятия выступили АНО «Свой спорт», Школа адаптивного спорта города Москвы и приход храма.

В числе почетных гостей спартакиады присутствовали президент Федерации армрестлинга России Александр Филимонов, заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Гусаров, промоутер Владимир Хрюнов, военный корреспондент и ветеран СВО Лина Корсак, ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Камиль Ижболдин, а также профессор МГИК Ольга Мацукевич.

Для участников и зрителей выступили двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по армрестлингу Татьяна Захарова и чемпион мира и Европы по жиму лежа Алексей Захаров.

Соревнования проводились для всех желающих, однако участие в боксерских поединках допускалось только после предварительного согласования с организаторами. Для удобства участников была организована предварительная регистрация на сайте свойспорт.рф или по электронной почте.

— Спартакиада на территории Храма Рождества Христова в Черкизове проводится ежегодно и становится традиционным спортивным праздником, — сообщила президент АНО «Мвой спорт» Екатерина Краснова. — В этом году мероприятие впервые получило статус «Майской спартакиады».

Помимо основных соревнований, все желающие могли проверить силу удара на специальной груше.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.