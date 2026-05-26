Психосоматолог призвала идти к врачу при тяжести в груди

Специалист предупредила о риске для сердца при стрессе и тахикардии

Психосоматолог Елена Вершинина заявила, что тяжесть в груди и учащенное сердцебиение после стресса требуют обращения к врачу. Игнорировать такие симптомы опасно, сообщает NEWS.ru .

По словам Вершининой, многие сталкиваются с ощущением, что после сильных переживаний «сжимается» сердце: появляется тяжесть в груди, учащается пульс, возникает тревога и нехватка воздуха. У одних это проходит быстро, у других эмоциональное напряжение отражается на физическом состоянии.

«Любые симптомы, связанные с сердцем, требуют внимательного отношения и медицинского обследования», — сказала Вершинина.

Специалист пояснила, что во время стресса организм воспринимает ситуацию как угрозу. Повышается уровень адреналина и кортизола, сосуды сужаются, сердцебиение ускоряется. Если человек долго живет в таком режиме, организм начинает работать на износ.

Особенно тяжело сердце реагирует на подавленные эмоции. Когда человек терпит и не выражает чувства, тело продолжает переживать стресс, даже если внешне сохраняется спокойствие, заключила эксперт.

