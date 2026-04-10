Адвокат Федотов: кража еды в офисе грозит увольнением

Стало известно, что грозит за хищение обед из офиса

Адвокат Эдуард Федотов заявил, что кража еды из офисного холодильника может закончиться штрафом, арестом или увольнением. В отдельных случаях ответственность доходит до уголовной, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам юриста, хищение обеда коллеги считается кражей — незаконным изъятием чужого имущества. Наказание зависит от суммы ущерба.

«Кража еды коллег, как и любая кража, представляет собой хищение, то есть незаконное изъятие чужого имущества с причинением вреда настоящему владельцу», — объяснил адвокат по гражданским делам Эдуард Федотов.

Если стоимость похищенного меньше 1000 рублей, виновному грозит штраф до пятикратной суммы, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. При ущербе от 1000 до 2500 рублей возможны штраф, арест до 15 суток и до 120 часов работ. Работодатель вправе уволить сотрудника при доказанном факте кражи.

Когда сумма превышает 2500 рублей, наступает уголовная ответственность — штраф до 80 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. Если хищение совершено группой лиц по предварительному сговору, наказание может достигать пяти лет тюрьмы.

Доказательствами могут служить записи видеокамер, показания коллег или переписка. Если вместе с едой пропали контейнеры, ущерб подсчитают по общей стоимости.

Федотов подчеркнул, что подобные действия не стоит считать безобидными, так как они подпадают под статью 7.27 КоАП РФ о мелком хищении.

Увольнение также возможно за клевету, оскорбления или повторный сон на рабочем месте после дисциплинарного взыскания.

