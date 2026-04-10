«С ж*** на голову»: Артемий Лебедев сделал пересадку волос

Дизайнер Артемий Лебедев признался в соцсетях, что сделал пересадку волос. Он поделился снимком с результатом операции.

Лебедев сделал селфи в зеркале с белой медицинской повязкой на голове. В основном она обрамляет затылочную зону.

«Седина в бороду — бес в ребро!» — подписал фото дизайнер.

Он заявил, что «пересадил немного волос с ж*** на голову». Поклонники одобрительно отнеслись к переменам.

«Любим вас в любом облике», «Взгляд как у Моны Лизы», «Шикарно!», — пишут подписчики.

Ранее студия Лебедева поздравила дам с 8 Марта открыткой с женской грудью. Россиянки раскритиковали подобную работу.

