«А где на 23 Февраля мошонка?»: россиянок разъярила открытка Лебедева к 8 Марта
Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости
Студия дизайна Артемия Лебедева 4 марта представила своеобразное поздравление с Международным женским днем, которое вызвало бурю негодования у россиянок.
На праздничной открытке, размещенной на сайте студии, изображена женская грудь с сосками, повернутая на 90 градусов, — так, чтобы походила на цифру 8. На розовом фоне виднеется надпись «С Международным женским днем!»
Автором работы выступил Руслан Поклонский, всего над минималистичным проектом трудились целых 3 человека.
В Сети россиянки негодуют, как у дизайнера хватило ума подобным образом поздравить представительниц прекрасного пола. Многие сочли картинку похабщиной, вульгарщиной, пренебрежением к традиционным ценностям и оскорблением женщин.
«А где на 23 Февраля мошонка?» — задалась вопросом одна из пользовательниц.
Другая девушка пошутила, что на картинке просто изображены два мужских пузика.
«Как так можно о********* по всем фронтам? И по дизайну, и по смыслу? Че дальше?» — негодует еще одна комментаторша.
Россиянки не понимают, как можно было не сделать выводов после громкого скандала с одной из сетей общепита, предложившей на День всех влюбленных акцию «Накорми тарелочницу».
«Как он уже з*****. Явно весеннее обострение у него», — отметила девушка по имени Оксана.
Однако нашлись и те, кому такое творчество пришлось по душе. Они назвали картинку злободневной, указав на то, что праздник 8 Марта уже давно потерял свой истинный смысл и превратился в «день тюльпана». Такие пользователи призвали женщин «не ущемляться по любому поводу».
