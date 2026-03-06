«А где на 23 Февраля мошонка?»: россиянок разъярила открытка Лебедева к 8 Марта

Лебедев поздравил дам с 8 Марта открыткой с женской грудью и вляпался в скандал

На праздничной открытке, размещенной на сайте студии, изображена женская грудь с сосками, повернутая на 90 градусов, — так, чтобы походила на цифру 8. На розовом фоне виднеется надпись «С Международным женским днем!»

Автором работы выступил Руслан Поклонский, всего над минималистичным проектом трудились целых 3 человека.

В Сети россиянки негодуют, как у дизайнера хватило ума подобным образом поздравить представительниц прекрасного пола. Многие сочли картинку похабщиной, вульгарщиной, пренебрежением к традиционным ценностям и оскорблением женщин.

«А где на 23 Февраля мошонка?» — задалась вопросом одна из пользовательниц.

Другая девушка пошутила, что на картинке просто изображены два мужских пузика.

«Как так можно о********* по всем фронтам? И по дизайну, и по смыслу? Че дальше?» — негодует еще одна комментаторша.

Россиянки не понимают, как можно было не сделать выводов после громкого скандала с одной из сетей общепита, предложившей на День всех влюбленных акцию «Накорми тарелочницу».

«Как он уже з*****. Явно весеннее обострение у него», — отметила девушка по имени Оксана.

Однако нашлись и те, кому такое творчество пришлось по душе. Они назвали картинку злободневной, указав на то, что праздник 8 Марта уже давно потерял свой истинный смысл и превратился в «день тюльпана». Такие пользователи призвали женщин «не ущемляться по любому поводу».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.