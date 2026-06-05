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Дальше пиво: ученые испекли хлеб на дрожжах из 5300‑летней мумии

Ученые испекли хлеб на дрожжах из 5300‑летней мумии Этци, которая прекрасно сохранилась в леднике Альп. Теперь исследователи планируют варить на них пиво, сообщает Baza .

В тканях мумии ученые нашли целый микробиологический мир, включающий древние кишечные бактерии и холодолюбивые дрожжи, способные выживать при крайне низких температурах.

В лаборатории исследователи смогли вырастить дрожжи, постепенно приучая их к мучной среде. Через несколько месяцев экспериментов микроорганизмы стали похожи на обычные хлебопекарные дрожжи. В результате было получено обычное тесто, которое поднялось за сутки, а хлеб, по мнению экспертов, получился очень вкусным.

Теперь команда планирует приготовить пиво с использованием дрожжей, извлеченных из останков Этци.

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