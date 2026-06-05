Массовые протесты студентов и преподавателей проходят в Бельгии. В Брюсселе демонстранты вторые сутки выходят на акции протеста против повышения платы за высшее образование, сообщает Mash .

Правительство Французского сообщества Бельгии (FWB) предложили увеличить плату за обучение на 35%. Также они намерены обязать преподавателей средних школ в последние годы карьеры добавлять по два дополнительных часа занятий в неделю. Меры направлены на экономию 300 млн евро в бюджете образования.

В центре Брюсселя вспыхнули массовые беспорядки, в которых приняли участие тысячи студентов и преподавателей. Протестующие устроили погромы, разбивая витрины магазинов и ломая остановки общественного транспорта. Помимо этого, участники протестов соорудили баррикады из велосипедов, поджигают их, кидают петарды.

Сотрудники полиции применили водометы и вертолет. Силовики задержали более 20 участников массовых беспорядков.

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