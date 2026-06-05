«Ты всегда жаба!»: Марат Башаров подшутил над Асей Борисовой в постели

Телеведущий, актер театра и кино Марат Башаров подшутил над своей молодой избранницей Асей Борисовой в постели.

Четыре года назад 51-летний телеведущий перестал скрывать отношения с актрисой. Возлюбленные часто публикуют совместные фото и видео в соцсетях.

Борисова опубликовала забавное видео, снятое в уютной домашней обстановке. На кадрах она лежит в постели и делает смешную гримасу, прижав подбородок к шее для появления складок. Затем актриса задает вопрос возлюбленному: «Зай, ты меня любишь, когда я жаба?».

Башаров мгновенно подхватил шутку и ответил: «Да ты всегда жаба!». После этого пара не смогла сдержать смех и рассмеялась прямо на камеру.

Ранее Марат Башаров получил пощечину от молодой жены из-за сцены ревности на мужском испытании в реалити-шоу «Ставка на любовь».

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