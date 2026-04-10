В Подмосковье обсудили новые меры демографической политики

Круглый стол по реализации демографической политики прошел в Московской областной думе. Участники обсудили поддержку многодетных и студенческих семей, развитие родовспоможения и меры по повышению рождаемости, сообщает пресс-служба мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в регионе действует разветвленная система поддержки семей с детьми — от бесплатного проезда и компенсации ЖКУ до единовременных и ежегодных выплат, организации отдыха и предоставления земельных участков.

«Особое внимание уделяется молодым семьям. Единовременная выплата при рождении третьего и последующего ребенка теперь доступна, даже если только один из родителей зарегистрирован в Московской области. С 2026 года введена компенсация части стоимости обучения в колледжах для детей из семей с четырьмя и более детьми», — отметил Андрей Голубев.

Он также напомнил о «золотом стандарте» поддержки студенческих семей, разработанном партией «Единая Россия» на федеральном уровне.

В Подмосковье насчитывается 23 меры поддержки многодетных семей, из них 17 — региональные. Каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной семье. Заместитель министра социального развития Вера Марченко сообщила, что 80% таких семей являются полными, а уровень разводов в них низкий. Среди востребованных мер — выплата 400 тыс. рублей взамен земельного участка и 50-процентная компенсация расходов на ЖКУ, которой пользуются около 92 тыс. семей.

Отдельный блок обсуждения касался поддержки студенческих семей и здравоохранения. В законодательстве закреплено понятие «студенческая семья», в регионе зарегистрировано 194 такие семьи. В вузах и колледжах предусмотрены единовременные выплаты при заключении брака и рождении ребенка, действуют комнаты матери и ребенка и гибкие форматы обучения.

В системе родовспоможения работают 26 учреждений и более 6 тыс. медработников. В 2025 году проведено 6875 процедур ЭКО, родилось 1800 детей; за первый квартал 2026 года — около 900 процедур. Диспансеризацию репродуктивного здоровья в 2026 году прошли свыше 200 тыс. человек. Скрининг новорожденных расширен до 38 заболеваний.

На реализацию мероприятий по поддержке материнства и детства в 2023–2027 годах предусмотрен 1 млрд рублей с учетом федерального софинансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.