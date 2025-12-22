Экс-министру торговли Подмосковья дали год условно за нападение на бывшую

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия получил год условно за нападение на бывшую возлюбленную и мать своего ребенка Юлию Ван с топором. Инцидент произошел в апреле, сообщает « 112 ».

После происшествия Ван опубликовала пост в интернете. Он стал вирусным. Хубутию задержали и поместили под домашний арест. 22 декабря суд назначил ему год лишения свободы условно.

Бывшая девушка и мать ребенка Хубутии Юлия Ван в конце апреля поделилась, что мужчина пришел к ней домой, взял топор и начал ее бить. Мужчина не мог смириться с расставанием и предпринимал попытки вернуть девушку.

Ван сказала, что просила Хубутию перестать с ней общаться. Она заявляла, что не нуждается даже в деньгах. Однако мужчина связывался с ней ежедневно.

Через несколько дней против Хубутии возбудили уголовное дело по статьям 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

В середине мая Хубутия признался в избиении Ван. Он сам пришел к следователю. В тот же день бывшего чиновника отправили под домашний арест.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.