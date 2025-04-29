На экс-министра Хубутию возбудили дело за нападение с топором на бывшую

Mash: на экс-министра Подмосковья Хубутию возбудили дело за нападение с топором

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутии, обвиняемого в нападении с топором на свою бывшую возлюбленную. Расследование ведется по статьям 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ, утверждает Mash .

Хубутия находится под подпиской о невыезде. Он отрицает вину в нападении на свою экс-пассию Юлию Ван.

Ранее Ван утверждала, что Хубутия сломал ей кисти рук и пальцы. По ее словам, бывший возлюбленный ворвался к ней домой, вынул из куртки топор и начал ее бить.

После нападения Юлия Ван также рассказала об угрозах от Михаила Хубутии. Она обнародовала запись разговора, в котором экс-министр угрожает ей побоями и изнасилованием ее матери.