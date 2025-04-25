«За волосы таскать будут»: Юлия Ван показала угрозы от экс-министра Подмосковья

Бывшая возлюбленная экс-министра Подмосковья Михаила Хубутии, Юлия Ван, обнародовала запись разговора, в котором мужчина угрожает ей побоями, а также изнасилованием ее матери, пишет Mash .

«Ты еще здесь? Уходи отсюда! Сейчас охране скажу, за волосы тебя просто по всему „Гостиному двору“ будут таскать, сука, вали на ***, быстрее оттуда, мразь. Вот сейчас предупрежу охрану, я твою мать ***, если они тебя поймают», — сказал Хубутия.

По словам Юлии Ван, эта запись сделана 4 апреля. В тот день девушка посещала арт-выставку в «Гостином дворе», где территориально находится ресторан Хубутии. Охрана заведения тут же предупредила хозяина, который отреагировал оскорблениями и угрозами.

Девушка утверждает, что не понимает, почему бывший возлюбленный взбесился, в его ресторан она заходить не собиралась.

Ранее сообщалось, что Юлия Ван попала в больницу после того, как Хубутия пришел к ней домой с топором и жестоко избил. Медики зафиксировали у девушки не только ссадины, порезы и синяки, но и переломы костей. По словам пострадавшей, экс-министр Подмосковья хотел восстановить их отношения.