Достал топор и начал бить: экс-девушка Хубутии рассказала о нападении

Экс-девушка и мать ребенка бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии Юлия Ван рассказала, что мужчина неожиданно пришел к ней домой, достал топор из куртки и начал ее бить, пишет РЕН ТВ .

По словам пострадавшей, Хубутия не мог смириться с расставанием и всячески пытался вернуть ее. Ван утверждает, что требовала от бывшего возлюбленного оставить ее в покое и говорила, что ей не нужны даже деньги, но тот продолжал ее «кошмарить» каждый день.

«Я нахожусь в больнице. Мне зашили порезы, ссадины. Переломы есть. Ушибы. Много крови потеряла. Есть все дома, все фотографии, видео, все имеется. <…> Он внезапно зашел, начал со мной разговаривать, говорить, что „я хочу тебя вернуть“, но видно было, что глупости какие-то. Я говорила: „Отстань, что ты от меня хочешь, оставь меня в покое“. Он вытащил из куртки топор и начал меня бить», — рассказала Ван.

Девушка считает бывшего министра торговли Подмосковья неадекватным человеком, который опасен для общества. Она надеется добиться для него справедливого наказания.

Сам Михаил Хубутия отрицает все обвинения в свой адрес со стороны Юлии Ван. В разговоре с представителями СМИ он заявил, что находится за пределами Москвы, а все, что рассказала экс-возлюбленная, — «бред собачий».