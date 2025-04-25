Бред собачий: экс-министр торговли Подмосковья отрицает обвинения в нападении

сегодня в 11:16

Экс-министр торговли Подмосковья назвал бредом обвинения в нападении на девушку

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия опроверг РЕН ТВ заявления СМИ о том, что он якобы «напал с топором» на собственную бывшую девушку. Он отметил, что не находится в российской столице и назвал заявления «бредом собачим».

При этом мать девушки — Юлии Ван — подтвердила, что девушка в больнице. Доктора проводят ей операцию.

Родственники Ван находятся в медицинском учреждении. О состоянии дочери врачи не рассказывают.

Ранее девушка Хубутии заявила, что якобы он избил ее в частном доме в Одинцовском округе Подмосковья, в том числе топором. Девушку увезли в больницу с ранениями на руках и ногах.