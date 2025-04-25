Девушка экс-министра торговли Подмосковья обвинила его в нападении с топором

Девушка предпринимателя и бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутии обвинила его в нападении с топором. Инцидент произошел в Одинцовском округе, сообщает Baza .

Юлия Ван уверяет, что Хубутия зашел в частный дом, нанес ей несколько ударов, в том числе топором, сделав порезы на ногах и руках. Няня семьи находилась в момент инцидента в помещении. Она вызвала помощь пострадавшей.

Ван отмечает, что отношения с Хубутией стали резко ухудшаться к концу прошлого года. Девушка хотела расстаться, а Михаил якобы в ответ начал угрожать, что отправит женщину в психиатрическую клинику, а общего ребенка отберет.

Прибывшие в дом сотрудники полиции не обнаружили Хубутию. Женщину увезли в больницу. Когда ее увидели врачи, она была в крови.

На опубликованном фото видно, что все тело Ван испачкано кровью. У нее, предположительно, есть порезы на руках и ногах. На выложенном видео можно заметить кровь на полу в одной из комнат дома.