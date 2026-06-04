Андрей Воробьев: Подмосковье поощряет использование роботов на складах
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что автоматизация и применение роботов очень важны в складских и распределительных центрах, регион это активно поощряет.
«У нас существует региональная программа поддержки тех компаний, которые производят роботов. Мы считаем это очень важным, потому что почти половина всех складских и распределительных комплексов России находится в Подмосковье», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в рамках ПМЭФ — 2026.
По словам губернатора, от того, насколько автоматизированы процессы, насколько робот присутствует в операциях, зависят развитие и экономическая составляющая.
«Поэтому мы поддерживаем производителей и стимулируем тех, кто использует и приобретает линии. Мы это делаем не в одиночку, а вместе с правительством, Минпромторгом, и наша региональная программа дополняет федеральную», — подчеркнул Воробьев.
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