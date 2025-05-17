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Экс-министр торговли Подмосковья Хубутия признался в избиении своей девушки

Предприниматель и бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия признался в избиении своей девушки, сообщает Baza .

Согласно данным следствия, Хубутия добровольно явился к следователю, признался в избиении экс-возлюбленной Юлии Ван, написав явку с повинной.

В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

24 апреля Хубутия приехал в частный дом к Юлии Ван, расположенные в Одинцовском округе, избил девушку обухом топора. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей. После нападения предприниматель скрылся с места преступления.