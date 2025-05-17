Экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию отправили под домашний арест

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Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест предпринимателя и бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия по уголовному делу об избиении его экс-возлюбленной Юлии Ван, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

24 апреля Хубутия приехал в частный дом к Юлии Ван в Одинцовском округе и избил девушку обухом топора. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей. После нападения предприниматель скрылся с места преступления.

Суд признал Хубутию виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «з» ч. 3 ст. 112 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 11 суток.

Кроме того, суд отказал стороне защиты в избрании подозреваемому меры пресечения в виде запрета определенных действий.