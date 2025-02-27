Буйнов о сбитой пенсионерке: «Я виноват, готов решать по закону»

Пенсионерка, которую сбил на пешеходном переходе Александр Буйнов, рассказала, что было после ДТП. По словам женщины, певец сказал ее прибывшему на место сыну, что «виноват и готов решить все по закону», сообщает Mash .

Пострадавшая отметила, что Lexus LX 570, за рулем которого был певец, ехал небыстро. Женщина видела внедорожник и была уверена, что машина затормозит. Однако этого не произошло, и авто наехало на пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре».

По словам женщины, после ДТП Буйнов вышел из машины, осмотрел бампер, а затем сел обратно. К пострадавшей он не стал подходить. Женщина утверждает, что музыкант хотел уехать, однако его остановили очевидцы.

На место происшествия прибыл сын пенсионерки. Тогда Буйнов сказал ему, что виноват и готов решить все по закону. Взяток инспекторам он не давал и добровольно поехал с ними в отделение, чтобы оформить ДТП.

Пенсионерка рассказала, что ее госпитализировали. Медики проводят необходимые обследования. Женщина надеется на то, что Буйнов выплатит ей деньги за моральный ущерб и оплатить лечение.

Авария произошла в Подмосковье 26 февраля около 18 часов. Буйнов за рулем внедорожника сбил 61-летнюю пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу. Ранее сообщалось, что он прятался от женщины, потому что боялся, что его узнают.

Также заявлялось, что певец предлагал деньги сыну пострадавшей. Он хотел уладить все до приезда сотрудников ГАИ. Сам артист сообщил, что поддерживает связь с пенсионеркой, которую сбил.