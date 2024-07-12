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Baza: Sukhoi Superjet 100 перед падением в Подмосковье подал сигнал бедствия

12 июля под Коломной упал Sukhoi Superjet 100. Перед авиакатастрофой он подавал сигналы бедствия, сообщает Baza .

Самолет пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. Падение произошло при заходе на третий круг.

По предварительной информации, лайнер вылетел на испытания.

На борту Sukhoi Superjet 100 во время крушения находились три члена экипажа. Они погибли.