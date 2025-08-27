Альпинистку Наговицину официально признали пропавшей без вести в Киргизии

Альпинистку из России Наталью Наговицину признали пропавшей без вести в горах Киргизии. Женщина получила такой статус, поскольку пока неизвестно, жива она или мертва, рассказали Sputnik Кыргызстан в МЧС страны.

Там подчеркнули, что узнать, в каком состоянии Наговицина, невозможно. В горах ужасные погодные условия.

По словам МЧС Кыргызской Республики, на вершине сильный ветер и снегопад. Там очень холодно.

Наговицина отправилась покорять Тянь-Шань (пик Победы) в Киргизии. Когда она поднялась на вершину и начала спускаться, то сломала ногу. Это произошло 12 августа на высоте семь километров. С тех пор Наговицину пытаются спасти, но ничего не получается из-за ужасных погодных условий.