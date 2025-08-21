Появилось видео российской альпинистки, которая 9 суток ждет спасения на пике Победы

Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая девять дней ждет помощи на пике Победы в Киргизии, запечатлели на видео с помощью квадрокоптера. Кадры публикует Telegram-канал «112» .

Наталью удалось заснять 16 августа, когда погода позволяла это сделать. Коптер подлетел к горе, показал окрестности, а также место, где находится спальный мешок альпинистки. В этот же день за россиянкой отправился вертолет.

Однако он попал в зону турбулентности. Затем вертолет совершил аварийную посадку. Пострадали экипаж и спасатели.

Новая группа спасателей уже выдвинулась к женщине. Однако добраться они смогут до нее не раньше субботы. Ранее вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницин заявил, что спасти Наталью будет очень сложно.

47-летняя альпинистка сломала ногу 12 августа на спуске. Она оказалась в ловушке на высоте, где температура воздуха составляет минус 40 градусов. Все это время Наталья ждет спасения в спальном мешке.