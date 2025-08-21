Спасателям будет сложно помочь застрявшей в киргизских горах альпинистке

Вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницин считает, что спасателям будет очень сложно помочь застрявшей в районе пика Победы в Киргизии россиянке Наталье Наговициной, сообщает ТАСС .

Ранее 47-летняя альпинистка сломала ногу 12 августа на спуске. Из-за этого женщина застряла на высоте, где температура воздуха составляет минус 40 градусов.

«Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека», — сказал Пятницин.

Он подчеркнул, что Наговицина не была готова к этому маршруту. На подобное тяжелое восхождение человек может идти только после тщательной подготовки.

По словам вице-президента федерации, вертолеты не могут забрать пострадавшую, так как там слишком разряжен воздух.

При этом съемка с дрона от 19 августа показала, что альпинистка двигается, это дает спасателям надежду найти ее живой. Утром 20 августа началась четвертая попытка спасения. Группа из Бишкека отправилась к месту ЧП. Путь займет около 4-5 дней.