«Вчера шевелилась»: в Киргизии спасатели надеются найти альпинистку из РФ живой

В Киргизии стартовала четвертая операция по спасению альпинистки из РФ

Четвертая спасательная операция, направленная на эвакуацию 47-летней альпинистки со сломанной ногой, которая застряла в горах Киргизии, стартовала утром 20 августа. Группа спасателей надеется найти женщину живой, так как 19 августа она еще шевелилась, пишет Mash .

В экстремальных условиях в горах Киргизии продолжается спасательная операция 47-летней альпинистки Натальи, которая со сломанной ногой застряла на высоте, где температура воздуха составляет минус 40 градусов.

Съемка с беспилотника от 19 августа зафиксировала движения пострадавшей, что дает спасателям надежду найти женщину живой. Утром 20 августа стартовала уже четвертая попытка спасения. Группа профессиональных альпинистов из Бишкека направилась к месту происшествия. Путь к пострадавшей займет около 4-5 дней.

Спасательную операцию осложняет не только надвигающееся ухудшение погоды, но и крайне опасное расположение туристки на труднодоступном остром горном гребне. Подобные спасательные операции в этом районе ранее не проводились, а риск для спасателей оценивается как чрезвычайно высокий.

Предварительно известно, что Наталья находится на высоте 7 тысяч метров над уровнем моря. Иностранные альпинисты дважды поднимались из базового лагеря, чтобы помочь ей. Им удалось доставить продовольствие и питьевую воду, однако завершить спасательную миссию помешала непогода.

Также трагически завершилась попытка итальянского альпиниста Луки, который хотел спасти Наталью, но в итоге получил сильное обморожение и умер. Спасатели уже пытались задействовать вертолет, но из-за турбулентности посадка оказалась невозможной. Наталью не удалось спустить. Теперь группа альпинистов отправилась на помощь женщине в четвертый раз.