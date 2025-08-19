Альпинистка из РФ со сломанной ногой застряла на горе и неделю ждет помощи

47-летняя россиянка сломала ногу на горе Дженгиш Чокусу в Киргизии, известной как Пик Победы. Женщина уже неделю находится на высоте 7 тыс. метров без еды и ждет помощи, сообщает Mash .

12 августа она получила травму на спуске. Ей оказал первую помощь напарник и отправился за подмогой. Альпинистку пытались вытащить два иностранца, но ничего не вышло из-за плохой погоды. Ее укутали в спальный мешок и оставили на горе.

Затем женщину пытались вызволить спасатели на вертолете, но воздушное судно попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Третья попытка спасения будет предпринята 19 августа, но все зависит от погодных условий. На данный момент видимость нулевая, идет сильный снег.

Это не первое ЧП, которое произошло с русской туристкой. 4 года назад на пике Хан-Тенгри парализовало ее мужа. Спасатели смогли эвакуировать только женщину, спасти ее супруга не получилось, позже он погиб. Через год россиянка снова поднялась на эту гору, чтобы установить табличку в память о близком человеке.

