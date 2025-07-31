Отец участника СВО из Балашихи взошел на Эльбрус в память о пропавших бойцах

30 июля на высочайшую точку Европы — западную вершину Эльбруса (5642 метров) — поднялась группа альпинистов, организованная жителем Балашихи Алексеем Корняковым. Восхождение было посвящено памяти без вести пропавших и погибших участников специальной военной операции, а также приурочено к 100-летию со дня рождения генерал-полковника Владимира Стрельникова — начальника Военной инженерной радиотехнической академии ПВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Алексей Корняков — отец бойца, пропавшего без вести 7 июня 2024 года на юго-донецком направлении. В память о сыне и всех, кто не вернулся с фронта, он решил совершить символическое восхождение, которое стало актом мужества, стойкости и памяти.

«Это восхождение я посвятил своему сыну и всем ребятам, чья судьба до конца неизвестна, кто пропал без вести или погиб, защищая Родину. Для меня это не просто подъем на вершину — это путь памяти, силы духа и уважения к тем, кто исполнил свой долг. Мы должны помнить о каждом и делать все, чтобы их имена не были забыты», — рассказал Алексей Корняков.

В состав группы вошли семь участников из Мурманской области, Балашихи и Москвы. Восхождение заняло шесть часов. В 9:45 утра 30 июля альпинисты достигли вершины Эльбруса, несмотря на непростые погодные условия.

66-летний Алексей Корняков занимается альпинизмом с 1986 года и имеет большой опыт восхождений. Этот подъем на Эльбрус, совершенный 30 июля, стал для него уже пятнадцатым. Однако именно это восхождение стало для него самым значимым — как личный акт памяти и силы духа.

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«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.

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