В Самаре заработал федеральный сервис экспресс-доставки продуктов, товаров для дома и готовой еды курьерами и роботами. Это первый новый город сервиса, где роботы вышли на маршруты прямо в день запуска, сообщает АиФ Самара .

Сервис предлагает более 4 500 товаров, 380 вариантов готовой еды, а также 150 блюд и 70 напитков, которые доготавливают перед отправкой и доставляют горячими. Каждый пятый товар выпускают местные производители.

Заказы собирают в шести дарксторах — специальных складах — в Октябрьском, Советском, Железнодорожном, Ленинском и Промышленном районах. До конца года их число планируют увеличить до 11. Доставку роботами предусмотрят во всех точках.

Приложение предложит робота, если адрес входит в зону его работы и рядом есть свободный аппарат. Он самостоятельно строит маршрут до подъезда и объезжает препятствия. Пользователь может следить за ним на карте.

Самара стала двенадцатым городом-миллионником в географии сервиса «Яндекс Лавка» и первым, где он открылся с местным партнером. Франчайзи стал Сергей Кабанов — владелец и руководитель группы компаний в сфере социального питания и сельского хозяйства. Запуск создаст в регионе более 500 рабочих мест для курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющих складами.

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