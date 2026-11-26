Минпросвещения России определило четыре критерия оценки поведения учеников. В сумме по ним можно набрать до 30 баллов. Новую систему тестируют в школах Заполярья, сообщает Nord-News .

Система предусматривает три уровня поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Классный руководитель выставляет итоговую отметку на основании сведений от учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога, а при необходимости — сотрудников полиции.

Для максимальной оценки школьник должен соблюдать дисциплину и следить за опрятностью. До 6 баллов начисляют за уважительное и бережное отношение к педагогам и наставникам. Еще 6 баллов ученик может получить за доброжелательные отношения с одноклассниками и неучастие в конфликтах или травле.

Отдельное внимание уделяют соблюдению правопорядка. Вандализм, кража или хулиганство исключают максимальную оценку.

В пилотном проекте участвуют ученики 2–8-х классов. При отборе школ учитывали их расположение, готовность к эксперименту и численность учащихся.

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