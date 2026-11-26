Жительница Вологодской области, в многодетной семье которой скончалась пятилетняя дочь, а семилетний сын попал в больницу с крайним истощением, в ходе допроса назвала себя «отвратительной матерью». Видео разговора с правоохранителем опубликовала пресс-служба Следственного комитета России.

В рамках расследования силовики допросили обоих родителей пострадавших детей. На опубликованных Следственным комитетом кадрах сотрудник ведомства зачитывает подозреваемой ее процессуальные права, предусмотренные частью 4 статьи 46 УПК РФ, и сообщает о возбуждении уголовного дела об убийстве малолетнего по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Отвечая на вопросы правоохранителя о случившемся, женщина призналась, что не стала вызывать бригаду скорой медицинской помощи и не обращалась к врачам. По ее словам, она пыталась накормить дочь кашей и полагала, что ситуация обойдется, так как «никогда из детей не теряли никого».

На вопрос о том, как она сама расценивает свою причастность к преступлению против пятилетней дочери, россиянка заявила, что поступила очень плохо.

«Я отвратительная мать», — добавила фигурантка дела.

Следом следователь побеседовал с отцом детей. На вопрос о том, понимает ли он суть предъявляемого обвинения и причину нахождения в следственном отделе, мужчина ответил утвердительно. Однако затруднился дать развернутые пояснения по существу произошедшего, заявив, что ему нечего сказать и он «недоглядел».

По факту гибели ребенка региональное управление ведомства инициировало расследование сразу по двум статьям — об убийстве (105 УК РФ) и о халатности (293 УК РФ). Из материалов дела следует, что помимо скончавшейся пятилетней девочки пострадал и семилетний мальчик. Его в состоянии крайнего истощения доставили в больницу, где сейчас за его здоровье борются медики.

При этом семья уже находилась на профилактическом учете, однако уполномоченные специалисты органов системы профилактики, предположительно, проигнорировали свои обязанности и вовремя не защитили жизнь и права несовершеннолетних.

Председатель СК России распорядился, чтобы глава вологодского управления ведомства Геннадий Яшин подготовил отчет обо всех выявленных обстоятельствах трагедии и продвижении расследования по обоим уголовным делам.

Ранее сообщалось, что в больницу попали 11 несовершеннолетних из многодетной семьи. Их возраст составил от 10 месяцев до 16 лет.

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