11 детей из многодетной семьи попали в больницу в Вологодской области, 1 погиб Происшествия сегодня в 10:08

В Вологодской области в стационар поместили 11 несовершеннолетних из многодетной семьи. Спасти одного из детей не удалось, еще один находится в реанимационном отделении, сообщает РЕН ТВ.