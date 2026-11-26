11 детей из многодетной семьи попали в больницу в Вологодской области, 1 погиб
В Вологодской области в стационар поместили 11 несовершеннолетних из многодетной семьи. Спасти одного из детей не удалось, еще один находится в реанимационном отделении, сообщает РЕН ТВ.
Возраст пострадавших составляет от 10 месяцев до 16 лет.
Состояние ребенка, оказавшегося в реанимации, оценивается как крайне тяжелое.
Семья ранее была взята на профилактический контроль подразделением по делам несовершеннолетних. Причина в антисанитарной обстановке в помещении, где живут дети.
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