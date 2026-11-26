Сообщение о бомбе в самолете Сочи — Самара: что известно
Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори
Пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Сочи-Самара, совершил посадку на запасном аэродроме после анонимного предупреждения о минировании. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошел во время выполнения рейса на самолете Boeing 737-800. В момент, когда борт находился в воздухе, на электронный адрес аэропорта Сочи пришло письмо от неизвестного отправителя с утверждением о наличии взрывного устройства на борту.
Сведения оперативно направили авиадиспетчерам Актобе, контролировавшим данный участок полета. Те довели информацию до летного экипажа.
Оценив обстановку, командир воздушного судна принял решение отклониться от курса и направиться на запасной аэродром. Пилоты активировали сигнал срочности Pan-Pan для получения приоритетного сопровождения от наземных служб и вызвали на место будущего приземления наряды полиции.
Спустя 16 минут самолет успешно сел. Последующий осмотр лайнера специалистами не подтвердил наличие взрывоопасных предметов.
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