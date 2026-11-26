5 человек погибли при ударе дрона ВСУ по автостоянке в Запорожской области
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5 человек стали жертвами удара беспилотника ВСУ по парковке в поселке городского типа Веселое в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Еще трое граждан получили ранения различной степени тяжести.
Всех раненых оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Там врачи оказывают им необходимую помощь.
На территории атакованного объекта задействованы экстренные и оперативные службы.
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