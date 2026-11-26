5 человек погибли при ударе дрона ВСУ по автостоянке в Запорожской области Спецоперация сегодня в 09:42 Фото - © Медиасток.рф

5 человек стали жертвами удара беспилотника ВСУ по парковке в поселке городского типа Веселое в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.