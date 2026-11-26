Школьники 5–11 классов могут бесплатно участвовать во Всероссийской олимпиаде «Путь в IT». Регистрация открыта до 15 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Олимпиада «Путь в IT» развивает интерес к математике, информатике и цифровым технологиям. Все этапы проходят онлайн, участие бесплатное.

Ученикам 8–11 классов предложат практические задания по программированию, разработке алгоритмов и работе с данными. Они учитывают формат ОГЭ и ЕГЭ и помогают применить школьные знания к нестандартным задачам. Для учащихся 5–7 классов проводят отдельное соревнование с игровыми заданиями на логику, анализ информации и поиск закономерностей. Навыки программирования не требуются.

Для первого тура подойдет любое устройство с доступом в интернет, для финала нужен компьютер с камерой и интернетом. После регистрации в личном кабинете откроется самоподготовка. Ссылка на вход поступит в бот MAX и на электронную почту. Участники получат сертификаты, победители и призеры — именные дипломы.

Сроки проведения: — регистрация — с 20 ноября по 15 декабря 2026 года; — первый тур — с 30 ноября по 15 декабря 2026 года; — финал — 21–30 декабря 2026 года; — определение победителей — до 4 февраля 2027 года; — публикация результатов — до 27 февраля 2027 года.

Регистрация и подробная информация.

12+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.