Портал «Стань мамой в Подмосковье» с начала года посетили более 102 тыс. раз, а за все время — свыше 818 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал «Стань мамой в Подмосковье» помогает будущим мамам найти информацию о женском здоровье и подготовке к рождению ребенка. Здесь можно записаться к врачу или на онлайн-консультацию специалиста, пройти тесты и опросы.

На сайте также размещены сведения об актуальных государственных выплатах для мам Подмосковья и подарочном наборе для новорожденных, список региональных роддомов и перинатальных центров.

Посетителям доступны статьи экспертов. Самыми популярными стали материалы «Подарок или денежная выплата» — более 16 тыс. просмотров, «Выплаты беременным в Московской области» — свыше 12 тыс. и «Беременность» — более 6 тыс.

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По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.