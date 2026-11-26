Прямая трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным», во время которой президент России разберет главные события уходящего года и пообщается с представителями СМИ и жителями страны, запланирована на 10 декабря. Она пройдет в 12:00, сообщили в Кремле.

Направить свое обращение главе государства сможет каждый россиянин. Прием вопросов ведут через официальный сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-200-40-40, через СМС- или ММС-сообщения на короткий номер 0-40-40.

Для россиян, находящихся за пределами страны, выделены специальные телефонные линии. Они могут позвонить по номерам +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.

Помимо этого, отправить обращение можно в специальном мобильном приложении. Подробная инструкция по работе с ним опубликована на сайте программы. Текстовые послания и видеовопросы также будут принимать через официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и с помощью чат-бота в мессенджере МАКС.

Регистрация обращений откроется в 00:00 по московскому времени 27 ноября. Она завершится с окончанием прямого эфира 10 декабря.

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