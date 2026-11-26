В Вологде многодетный отец, у которого умерла дочь, не брал бесплатные продукты

Глава многодетной семьи из Вологодской области, в которой от истощения скончалась пятилетняя девочка, систематически отказывался от предоставления бесплатных продуктовых наборов. Он считал такую поддержку неприемлемой, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального министра труда и социальной защиты Александра Ершова.

Выступая на оперативном совещании областного правительства, руководитель ведомства уточнил, что родителям своевременно перечислялись все положенные социальные выплаты. Также им оказывалась разносторонняя нематериальная поддержка.

Однако от продовольственной помощи отец семейства неизменно отказывался. Мужчина заявлял, что официально трудоустроен, имеет стабильный заработок и получает детские пособия. Принимать еду от соцслужб он считал для себя недопустимым.

Уголовное производство по факту трагедии областное управление СК РФ начало 26 ноября. Расследование ведется сразу по двум статьям Уголовного кодекса — об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) и о халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних (часть 1 статьи 293 УК РФ).

По данным правоохранителей, в этой семье, уже находившейся на профилактическом учете, росли 12 детей, 11 из которых не достигли совершеннолетия. Они жили в антисанитарных, непригодных для нормального быта условиях и были лишены элементарного родительского ухода.

По словам губернатора региона Георгия Филимонова, 9 ребят из этой семьи уже помещены в Вологодскую областную детскую клиническую больницу для обследования и лечения. В причинах произошедшего сейчас разбираются силовики, сотрудники профильных министерств здравоохранения и соцзащиты, а также представители Комиссии по делам несовершеннолетних. Под их надзором находилась семья.

Ранее в медучреждения Вологодской области госпитализировали 11 ребят в возрасте от 10 месяцев до 16 лет из этой многодетной семьи. Одного ребенка врачи спасти не смогли. Еще один пациент остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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