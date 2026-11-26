Финал V регионального конкурса «Дружба народов — единство России» прошел 25 ноября в Сергиево-Посадском социально-экономическом техникуме. Участие принял 51 обучающийся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 25 колледжей, техникумов и вузов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проходил очно и заочно в номинациях «Творческий номер народов России» и «Традиции и обычаи народов России». Участники представили вокальные и театральные номера, стихотворения, презентации и рассказы о культурном многообразии страны.

В очной номинации «Традиции и обычаи народов России» первое место заняли представители Подмосковного колледжа «Энергия». Вторые места получили участники из Государственного социально-гуманитарного университета и колледжа «Энергия», третьи — из Колледжа космического машиностроения и технологий и Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ.

В номинации «Творческий номер народов России» первые места заняли представители колледжа «Энергия» и Сергиево-Посадского колледжа. Вторые места присудили участникам из колледжа «Энергия» и Раменского колледжа, третьи — из Шатурского энергетического техникума и Сергиево-Посадского колледжа.

В заочном этапе первое место заняли представители Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко, второе — Луховицкого авиационного техникума, третье — Государственного социально-гуманитарного университета.

Конкурс помогает раскрывать творческие способности обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, знакомит их с культурой и традициями народов России. Мероприятие прошло при поддержке центра инклюзивного профессионального образования Подмосковного колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.