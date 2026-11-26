WSJ сообщила о браке экс-главы продаж Nvidia с директором Super Micro
Бывший руководитель глобальных продаж Nvidia Джей Пури женился на Сенли Чен, занимавшей пост директора по развитию Super Micro Computer. Об этом написала The Wall Street Journal, сообщает «Царьград».
Согласно документам, с которыми ознакомилась WSJ, пара зарегистрировала брак 7 марта в Калифорнии. Нынешние и бывшие коллеги рассказали изданию, что до свадьбы Пури и Чен несколько лет состояли в отношениях.
В этот период команда Пури распределяла новейшие чипы Nvidia между заказчиками. По словам сотрудников обеих компаний, Чен участвовала во встречах с представителями Nvidia и добивалась поставок для клиентов Super Micro.
В Super Micro заявили, что Чен не отвечала за закупку графических процессоров Nvidia. Сама она отвергла связь между личными отношениями и работой.
Ранее в марте сооснователю Super Micro и еще двум людям предъявили обвинения в контрабанде серверов с чипами Nvidia в Китай на сумму не менее 510 млн долларов. Компания и Чен не стали обвиняемыми. Super Micro заявила, что стала жертвой мошеннической схемы.
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