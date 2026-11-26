Бывший руководитель глобальных продаж Nvidia Джей Пури женился на Сенли Чен, занимавшей пост директора по развитию Super Micro Computer. Об этом написала The Wall Street Journal, сообщает «Царьград» .

Согласно документам, с которыми ознакомилась WSJ, пара зарегистрировала брак 7 марта в Калифорнии. Нынешние и бывшие коллеги рассказали изданию, что до свадьбы Пури и Чен несколько лет состояли в отношениях.

В этот период команда Пури распределяла новейшие чипы Nvidia между заказчиками. По словам сотрудников обеих компаний, Чен участвовала во встречах с представителями Nvidia и добивалась поставок для клиентов Super Micro.

В Super Micro заявили, что Чен не отвечала за закупку графических процессоров Nvidia. Сама она отвергла связь между личными отношениями и работой.

Ранее в марте сооснователю Super Micro и еще двум людям предъявили обвинения в контрабанде серверов с чипами Nvidia в Китай на сумму не менее 510 млн долларов. Компания и Чен не стали обвиняемыми. Super Micro заявила, что стала жертвой мошеннической схемы.

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