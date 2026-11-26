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Два лося вышли на дорогу под Минском за солью из лужи

В Колодищах под Минском камера сняла двух лосей, пивших из дорожной лужи с противогололедными реагентами. Животных могла привлечь соль, сообщает «Царьград» .

Житель Беларуси опубликовал запись в соцсети Threads*. Сначала одно животное пьет воду на проезжей части, затем к нему присоединяется второе. Автор предположил, что это лосиха с детенышем.

«А еще они оказались примерными пешеходами — строго соблюдали ПДД!» — отметил автор в подписи к ролику.

В комментариях пользователи обсудили причины появления животных в населенном пункте. Большинство предположило, что лосей привлекла соль в дорожных реагентах.

Как поясняется в сообщении, к концу ноября у лосей усиливается потребность в минералах: летние запасы иссякают. Реагенты становятся доступным источником натрия, необходимого животным зимой для нормального состояния организма.

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