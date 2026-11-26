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Судебные медики установили, что 52-летняя женщина, найденная мертвой на улице в Витебске, погибла от удушья: кусок мяса перекрыл дыхательные пути, сообщает «Царьград» .

Тело обнаружили рано утром. Документов при погибшей не было. Специалисты взяли отпечатки пальцев и по автоматизированной системе учета установили личность женщины — жительницы Витебска 1972 года рождения.

О результатах исследования сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Непрожеванный кусок мяса полностью перекрыл просвет гортани и верхние отделы трахеи. Это вызвало механическую асфиксию — удушье.

Эксперты также выявили в крови погибшей 4,0 промилле этилового спирта. У живого человека такая концентрация соответствует острой алкогольной интоксикации. Телесных повреждений специалисты не обнаружили.

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