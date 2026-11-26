Беларусь уже два года не регистрирует передачу ВИЧ от матери ребенку

За последние два года в Беларуси не выявили ни одного случая передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) от матери ребенку, сообщает «Царьград» .

Заведующая отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская связала результат с комплексной профилактикой.

«Это достаточно сложная, но при этом слаженная система, когда врачи инфекционисты и врачи-гинекологи, эпидемиологи и общественные организации работают для того, чтобы минимизировать этот риск. Женщина обследуется во время беременности. А те, кто уже знают о своем статусе к моменту беременности, принимают специальные препараты. Все эти усилия приводят к тому, что риск рождения ребенка с ВИЧ-инфекцией сводится практически к нулю», — рассказала она.

Руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Мария Кишман-Христовска напомнила: в 2016 году страна первой в Европейском регионе прошла сертификацию организации, подтвердившую элиминацию — устранение передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку.

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