Нутрициолог Елена Аксенова связала снижение концентрации днем с составом завтрака и обеда. Она рекомендовала включать в рацион белок, жиры и клетчатку, сообщает RuNews24.ru .

По словам Аксеновой, «туман в голове» — не диагноз, а состояние, при котором трудно сосредоточиться и подобрать слова. Среди возможных причин она назвала недосып и нехватку железа. Мозг составляет около 2% массы тела, но потребляет примерно 20% энергии.

Эксперт пояснила, что избыток быстрых углеводов при недостатке клетчатки вызывает колебания глюкозы и сонливость. На завтрак она предложила яйца с овощами, творог с орехами или рыбу с цельнозерновым хлебом, на обед — мясо или рыбу с гарниром и овощами.

«Туман в голове — не характер и не повод гордиться „я на ногах с семи утра“. Это сигнал, что систему кормят не тем топливом. Услышать его, пока он тихий, — лучшая инвестиция в собственную голову. Отпуск понадобится не через год, а уже сейчас», — сказала Аксенова.

Нутрициолог также отметила связь высокой доли ультрапереработанных продуктов с риском диабета, инфарктов и инсультов в наблюдательных исследованиях. Причинность полностью не доказана. Дефициты определяют по анализам, а нутрициолог не заменяет врача.

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