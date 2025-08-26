Оператор дрона требует разрешить ему подлететь к альпинистке Наговициной

Оператор дрона требует дать ему возможность подлететь к палатке российской альпинистки Наталье Наговициной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы в Кыргызстане. Он уверен, что женщина еще может быть жива, а прогноз погоды на ближайшие дни — хороший, сообщает SHOT .

Оператор БПЛА Андрей является автором последнего видео с участием альпинистки. На кадрах, датированных 19 августа, Наталья машет рукой из палатки, расположенной на высоте 7,2 км. Пеший путь до точки, откуда может стартовать дрон, занимает 10 дней. В связи с этим Андрей обращается к службам с просьбой доставить его на гору на вертолете, так как полет займёт всего час.

Мужчина убежден, что у Наговициной всё еще есть шанс на спасение. Кадры, которые подтверждающие это, могут стать основанием для возобновления спасательной операции. С момента, когда Наговицина получила перелом ноги и остановилась на пике Победы, прошло уже 14 дней.

13 дней назад два альпиниста смогли добраться до россиянки (один из них впоследствии погиб). Они передали Наталье горелку, палатку, спальник, немного воды и остатки сухпайка. 7 дней назад дрон снял альпинистку, она была еще жива.

