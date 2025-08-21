Две недели со сломанной ногой в горах: кто такая Наталья Наговицына

В материале РИАМО — о россиянке, которая уже две недели находится одна на пике Победы со сломанной ногой.

Последние дни в новостях пишут о крайне низких шансах спасения россиянки Натальи Наговицыной, которая застряла на пике Победы и уже две недели находится там со сломанной ногой. В материале РИАМО — о том, кто такая Наговицына и том, почему ее не получается эвакуировать.

Кто такая Наталья Наговицына

Фото - © соцсети Натальи Наговицыной

Наталье Наговицыной 47 лет, она очень опытная альпинистка. Покорять горы она начала в 2016 году и свое хобби совмещала с работой в системе, занимающейся автоматизированными системами для голосования.

В 2020 году она смогла подняться на пик Победы. На следующий год в ее жизни случилась профессиональная и личная трагедия: ее супруг Сергей, также альпинист, при восхождении на соседний с пиком Победы Хан-Тенгри пережил инсульт на высоте 6900 метров. Наталью уговаривали оставить Сергея и спуститься вниз, однако женщина отказалась и была с ним до тех пор, пока уже ничего нельзя было сделать для спасения супруга. Она до последнего сообщала по рации врачам и спасателям о его состоянии и лишь после его смерти согласилась на спуск.

Спустя год после трагедии Наталья вновь поднялась на ту гору и установила там памятную табличку в честь Сергея. У Натальи остался взрослый сын.

Что случилось в августе 2025 на пике Победы

Фото - © соцсети Натальи Наговицыной

Тянь-Шань в Киргизии, по-другому называемый пик Победы, — непростая гора. За ее покорение присуждают почетное альпинистское звание «Снежный барс». Вероятно, именно по этой причине Наталья Наговицына в составе команды решила забраться на вершину.

Вместе с Натальей были россиянин Роман, опытный альпинист, а также немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука. С последним Наталья была знакома еще со времен восхождения на Хан-Тенгри.

Когда команда достигла вершины пика Победы и начала спуск, на высоте 7000 метров Наговицына сломала ногу. Произошло это 12 августа. Такая ситуация — настоящий вызов для альпинистов, ведь спустить пострадавшего человека с такой высоты не так-то просто. Шансы на спасение были, однако природа оказалась не на стороне спортсменов: погода испортилась и начался снежный буран.

Альпинист Роман постарался оказать женщине первую помощь и направился за помощью, оставив Наталье спальный мешок и палатку, в которой она могла бы дождаться спасателей. На следующий день, когда погода немного успокоилась и можно было совершать какие-то действия, к Наталье поднялись немец и итальянец и принесли ей еду, а также горелку и газовый баллон, чтобы можно было согреться самой и разогреть пищу.

Известно, что в ходе спасения Натальи погиб итальянец Лука. Пытаясь спуститься вниз за помощью, Лука вместе с немецким коллегой совсем выбились из сил, поэтому решили переночевать на высоте, а утром отправиться в путь. Однако погодные условия были суровыми, началась пурга, и итальянец получил серьезные обморожения рук. Спустя сутки его состояние резко ухудшилось. Его врач, с которым Лука общался по рации, предположил, что у альпиниста начался отек головного мозга. 15 августа мужчины не стало. Его тело покоится на высоте 6900 метров в пещере.

Что касается Романа и Гюнтера, то они приняли решение продолжить спуск вниз, их в итоге смогли спасти — эвакуировали вертолетом в город Каракол.

Что известно о дальнейших попытках спасти Наталью

Фото - © Илья Лиманов / Фотобанк Лори

Наталья осталась совершенно одна на высоте 7000 метров со спальником, палаткой и скромным запасом еды. Температура там сейчас достигает -20 градусов.

Спасатели, понимая всю напряженность ситуации, пытались спасти женщину уже дважды: к ней вылетали два вертолета — Ми-8 и Ми-17В. Однако обе попытки ни к чему не привели, поскольку добраться до альпинистки просто невозможно: мешает плохая видимость. Более того, одна из попыток спасти женщину чуть не увенчалась еще одной трагедией: один из пилотов не справился с управлением из-за турбулентности и получил компрессионный перелом позвоночника, а его напарник вывихнул тазовые кости.

Два дня назад, 19 августа, к Наталье направились уже военные спасатели, однако из-за погоды они доберутся до женщины не ранее чем через 6 суток. На тот момент, судя по кадрам, сделанным дроном, альпинистка подавала признаки жизни, однако у нее закончилась еда, остался минимальный запас воды и газа. Погода тем временем ухудшилась, а температура воздуха упала до -26 градусов.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын считает, что шансы на спасение женщины очень низкие. ««Там трехкилометровый гребень, и нужно не меньше 30 человек, чтобы спасти одного», — говорит эксперт.

С ним согласен и спасатель Денис Киселев. «Тут [на пике Победы, прим. ред.] холоднее, воздух тяжелее, ветра сильнее, высота ощущается жестче, чем на южных горах», — отмечает Киселев. По мнению специалистов, шансы на спасение минимальные, но чудо еще может произойти.

Кроме того, палатка Наговицыной находится на том же месте, где несколько лет назад погиб альпинист Михаил Ишутин. Его тело до сих пор не было эвакуировано из-за тяжелых погодных условий и трудного ландшафта.