Новосибирским охотникам теперь официально можно отстреливать сурков

Власти Новосибирской области официально разрешили охотникам отстреливать сурков. Они будут выдавать специальные квоты на это, сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» .

Прием документов от охотников на добычу серого или лесостепного сурка стартует 6 мая. Всего предусмотрено 276 квот, что является 20% от численности ресурса.

Самые крупные популяции этих грызунов зафиксированы в Черепановском, Маслянинском и Мошковском районах. Там охотникам можно будет отстреливать 79, 62 и 49 особей соответственно.

Также разрешат изымать зверьков в Болотнинском, Искитимском, Новосибирском, Сузунском и Тогучинском районах и муниципальных округах.

Охотитmся можно будет в период с 15 июня до 30 сентября. Обычно мясо сурка используется в промысловых значениях. Также известно, что новосибирские сурки могут являться носителями чумы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.