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26 сотрудников МЧС работают на месте падения самолета в Подмосковье

Спасатели МЧС прибыли на место крушения легкомоторного самолета в Раменском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Воздушное судно упало около аэродрома Мячково. Сейчас на месте крушения работают 26 сотрудников МЧС. Кроме того, задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники.

По предварительным данным, самолет Р-2002 Sierra совершал тренировочный полет, когда произошла авиакатастрофа. В результате погибли два человека — летчик-инструктор и курсант.

Следователи устанавливают обстоятельства крушения. Ранее были опубликованы первые кадры с места падения самолета.